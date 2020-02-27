Волкер сказав, до чого можуть призвести політичні загравання Макрона з Путіним

Волкер сказав, до чого можуть призвести політичні загравання Макрона з Путіним

Укрінформ
Відверті політичні загравання президента Франції Емануеля Макрона з Москвою та його "увертюри" на адресу Путіна можуть призвести до послаблення тиску на Росію, яка досі зберігає збройну агресію проти України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер.

"Зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив "увертюри" на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення (французького президента – ред.) посилити свою лідерську роль у Європі, особливо в той час, коли роль канцлерки Меркель і ХДС (Християнсько-Демократичного Союзу – ред.) у Німеччині знижується", - зазначив Волкер.

У цьому зв'язку він висловив переконання, що для України це створює "підвішену ситуацію". За його словами, це "зрештою може призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться".

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Водночас колишній спецпредставник США визнав, що частково ситуація ускладнюється відсутністю активної позиції з боку Вашингтона в дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту.

"Втім, сподіваюся, що після візиту держсекретаря Помпео (до Києва – ред.) ми побачимо відновлення участі Сполучених Штатів та їх залучення в цьому процесі на підтримку України. На мою думку, це допоможе компенсувати рівновагу", - підкреслив колишній високопоставлений дипломат США.

Він уточнив, що реальна допомога з боку Вашингтона й Заходу в цілому могла би базуватися на твердій позиції щодо притягнення РФ до відповідальності за її керівництво сепаратистськими угрупованнями та залучення власних збройних сил.

"Крім того, потрібно продовжувати й навіть збільшувати оборонну допомогу для України. Необхідно підтримувати санкції, а також посилювати їх", - зауважив колишній спецпредставник США.

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