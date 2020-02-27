Волкер сказав, до чого можуть призвести політичні загравання Макрона з Путіним

Відверті політичні загравання президента Франції Емануеля Макрона з Москвою та його "увертюри" на адресу Путіна можуть призвести до послаблення тиску на Росію, яка досі зберігає збройну агресію проти України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер.

"Зовсім недавно ми побачили, як президент Макрон робив "увертюри" на адресу президента Путіна. Гадаю, це є частиною його прагнення (французького президента – ред.) посилити свою лідерську роль у Європі, особливо в той час, коли роль канцлерки Меркель і ХДС (Християнсько-Демократичного Союзу – ред.) у Німеччині знижується", - зазначив Волкер.

У цьому зв'язку він висловив переконання, що для України це створює "підвішену ситуацію". За його словами, це "зрештою може призвести до того, що тиск на Росію дещо зменшиться".

Водночас колишній спецпредставник США визнав, що частково ситуація ускладнюється відсутністю активної позиції з боку Вашингтона в дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту.

"Втім, сподіваюся, що після візиту держсекретаря Помпео (до Києва – ред.) ми побачимо відновлення участі Сполучених Штатів та їх залучення в цьому процесі на підтримку України. На мою думку, це допоможе компенсувати рівновагу", - підкреслив колишній високопоставлений дипломат США.

Він уточнив, що реальна допомога з боку Вашингтона й Заходу в цілому могла би базуватися на твердій позиції щодо притягнення РФ до відповідальності за її керівництво сепаратистськими угрупованнями та залучення власних збройних сил.

"Крім того, потрібно продовжувати й навіть збільшувати оборонну допомогу для України. Необхідно підтримувати санкції, а також посилювати їх", - зауважив колишній спецпредставник США.