Сеул і Вашингтон відклали військові навчання через коронавірус

Міноборони Південної Кореї й США вирішили відтермінувати проведення спільних військових навчань через побоювання щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Командування спільних сил.

“Південна Корея й Сполучені Штати вирішили відтермінувати їхні спільні весняні військові навчання через побоювання щодо поширення коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

За даними Командування, військові навчання, які планувалося провести у березні, будуть відкладені до “подальших повідомлень”.

Зазначається, що це перший випадок, коли союзники внесли зміни до спільних навчань через проблеми, пов'язані зі здоров’ям.

Тим часом, в армії Південної Кореї було зафіксовано 21 випадок захворювання коронавірусом, ще 9500 солдатів знаходяться у карантині. Крім того, в одного американського військового, який служить у південнокорейському місті Чілгок, також був підтверджений коронавірус.

У Південній Кореї зараз перебувають близько 28,5 тисяч військовослужбовців зі США.

Загалом кількість летальних випадків від коронавірусу у Південній Кореї зросла до 13, близько 1600 осіб заражені.

«Південна Корея в четвер оголосила про смерть свого 13-го пацієнта з коронавірусом..., тоді як кількість випадків зараження вірусом зросла до 1595», - йдеться у повідомленні South China Morning Post.

Тринадцятою жертвою став 74-річний чоловік, у якого 20 лютого спостерігалися такі симптоми, як лихоманка та кашель, а через кілька днів з’явилася задишка, що притаманно хворим на коронавірус. Пацієнт помер від зупинки серця в лікарні в четвер вранці, повідомляє газета Chosun.

За добу кількість заражених коронавірусом людей зросла на 334, що є найвищим стрибком випадків у країні за 24 години.

Як повідомляв Укрінформ, кількість заражених коронавірусом у світі досягла 82 140 осіб, 2805 хворих загинули. Одужати після недуги вдалося понад 32 755 особам.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.