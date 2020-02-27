Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2800, одужали - майже 33 тисячі

У світі станом на 27 лютого зафіксовано понад 2800 летальних випадків унаслідок спалаху епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Кількість заражених коронавірусом у світі досягла 82 140 осіб. Одужати після недуги вдалося понад 32 755 особам.

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Як повідомлялося, після оголошення в середу, 26 лютого, про підтверджений випадок зараження Covid-19 у Бразилії, новий коронавірус був зареєстрований на шести густонаселених континентах Земної кулі.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА