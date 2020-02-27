Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 2800, одужали - майже 33 тисячі
Укрінформ
У світі станом на 27 лютого зафіксовано понад 2800 летальних випадків унаслідок спалаху епідемії коронавірусу.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Кількість заражених коронавірусом у світі досягла 82 140 осіб. Одужати після недуги вдалося понад 32 755 особам.
Як повідомлялося, після оголошення в середу, 26 лютого, про підтверджений випадок зараження Covid-19 у Бразилії, новий коронавірус був зареєстрований на шести густонаселених континентах Земної кулі.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
Фото: АА