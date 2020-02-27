У Китаї за день від коронавірусу померли ще 29 осіб

Станом на ранок четверга на території материкового Китаю зафіксували 433 нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров’я КНР.

"За день в країні від коронавірусу померли 29 осіб, з них 26 - у провінції Хубей — епіцентрі поширення інфекції", - йдеться у повідомленні.

Водночас у комісії наголосили, що кількість смертельних випадків на території Китаю значно зменшилася: зокрема за вівторок, 25 лютого, зафіксували 52 смерті.

Наразі у Китаї підтверджено 78 497 випадків зараження коронавірусом, 2744 особи померли. Натомість 32 495 пацієнтів вилікувалися.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА