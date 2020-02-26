Глава МОЗ Німеччини заявляє, що країна на порозі епідемії коронавірусу

Глава МОЗ Німеччини заявляє, що країна на порозі епідемії коронавірусу

Укрінформ
Німеччина стоїть на порозі епідемії через поширення коронавірусу.

Про це заявив журналістам у середу міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Німеччина стоїть перед початком епідемії коронавірусу… На жаль, упродовж останніх годин ситуація змінилася. Прикро, але це треба визнати", - сказав Шпан.

Під зміною ситуації він мав на увазі нові випадки захворювання у двох федеральних землях. У Баден-Вюртемберзі, де напередодні був підтверджений коронавірус у 25-річного чоловіка, який побував у Мілані, додалося ще два випадки - інфіковані також його подруга та її батько.

У Північному Рейні-Вестфалії хворіє подружжя, в шпиталі з підозрою на коронавірус лежить солдат Бундесверу, який з ними контактував. Пара контактувала останніми днями з дуже великою кількістю людей, зокрема під час підготовки запланованого на вихідні карнавалу.

Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії, заявив міністр.

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Загалом у Німеччині на цей час підтверджені 19 випадків зараження коронавірусом, з них 14 – у Баварії.

Федеральний уряд створив кризовий штаб, про що офіційно буде оголошено у четвер.

Фото: DPA

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