Глава МОЗ Німеччини заявляє, що країна на порозі епідемії коронавірусу

Німеччина стоїть на порозі епідемії через поширення коронавірусу.

Про це заявив журналістам у середу міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Німеччина стоїть перед початком епідемії коронавірусу… На жаль, упродовж останніх годин ситуація змінилася. Прикро, але це треба визнати", - сказав Шпан.

Під зміною ситуації він мав на увазі нові випадки захворювання у двох федеральних землях. У Баден-Вюртемберзі, де напередодні був підтверджений коронавірус у 25-річного чоловіка, який побував у Мілані, додалося ще два випадки - інфіковані також його подруга та її батько.

У Північному Рейні-Вестфалії хворіє подружжя, в шпиталі з підозрою на коронавірус лежить солдат Бундесверу, який з ними контактував. Пара контактувала останніми днями з дуже великою кількістю людей, зокрема під час підготовки запланованого на вихідні карнавалу.

Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії, заявив міністр.

Загалом у Німеччині на цей час підтверджені 19 випадків зараження коронавірусом, з них 14 – у Баварії.

Федеральний уряд створив кризовий штаб, про що офіційно буде оголошено у четвер.

Фото: DPA