Країни-учасниці ядерної угоди з Іраном виступають за її збереження

Країни-учасниці Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) підтвердили намір зберегти цю угоду, що є основою міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження та регіональної стабільності.

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ за результатами зустрічі у Відні.

«Сторони розглянули кроки Ірану у зниженні власних зобов’язань відповідно до СВПД, включаючи заяву від 5 січня 2020 року, та довгострокові та визнані усіма сторонами наслідки виходу із угоди США в 2018 році та поновлення санкцій», - йдеться у документі.

Під час зустрічі сторони розглянули результати консультацій експертного рівня, які проводилися в рамках застосування передбаченого СВПД механізму з врегулювання спорів, та доручили їм продовжити роботу.

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«Всі учасники підтвердили важливість збереження угоди та наголосили, що вона є ключовим елементом глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження… Сторони підтвердили спільну підтримку та колективну відповідальність за продовження ключових проєктів у сфері ядерного нерозповсюдження, які є важливою частиною СВПД», - наголошується у повідомленні.

Учасники Спільної комісії СВПД висловили солідарність з Китаєм, Іраном та іншими країнами, які були уражені коронавірусом COVID-19, та привітали їхні зусилля у боротьбі із спалахом цієї хвороби у глобальних зусиллях з протидії розповсюдженню інфекції.

Засідання Спільної комісії під головуванням генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Хельги-Марії Шмід узяли участь представники Китаю, Франції, Німеччини, Росії і Великої Британії на рівні послів, політичних директорів або заступників міністрів закордонних справ.

Як повідомлялося, 2015 року у Відні був укладений СВПД, відповідно до якого Іран відмовлявся продовжувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Дональда Трампа вийшли з угоди та поновили санкції проти Ірану.