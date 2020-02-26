Ядерну угоду з Іраном спробують урятувати на форумі у Відні

У столиці Австрії 26 лютого пройде зустріч спільної комісії щодо іранської ядерної програми за участю представників Франції, Німеччини, Великої Британії, Китаю, Росії та Ірану.

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх дій (EEAS).

“26 лютого у Відні відбудеться засідання спільної комісії Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Головуватиме на засіданні генеральний секретар EEAS Хельга Марія Шмід", - ідеться у повідомленні.

Як зазначає австрійська преса, зустріч у Відні, спрямована на порятунок ядерної угоди з Іраном, відбудеться вперше після 14 січня, коли Німеччина, Франція та Велика Британія запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД.

У спільній заяві очільники МЗС трьох країн висловили занепокоєння з приводу того, що Іран не дотримується своїх зобов'язань.

Читайте також: США ввели санкції проти Росії та Китаю за підтримку ракетної програми Ірану

Міністри наголошували, що їхні країни запропонували дипломатичні ініціативи для деескалації напруженості, аби посадити Іран і США за стіл переговорів. Однак Тегеран 5 січня оголосив, що більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань стосовно обмеження кількості центрифуг для збагачування урану.

Візит представника ЄС Жозепа Борреля до Ірану на початку лютого також не приніс проривних рішень, хоча Тегеран погодився продовжити моніторинг ядерної програми Міжнародним агентством з ядерної енергетики.

Як повідомлялося, 2015 року у Відні був укладений СВПД, відповідно до якого Іран відмовлявся продовжувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати за ініціативою президента Дональда Трампа вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.