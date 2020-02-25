США ввели санкції проти Росії та Китаю за підтримку ракетної програми Ірану

США ввели санкції проти Росії та Китаю за підтримку ракетної програми Ірану

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Укрінформ
Офіційний Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти понад десятка фізичних осіб та компаній з РФ, Китаю, Іраку й Туреччини, причетних до іранської програми випуску балістичних ракет.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майкла Помпео, поширеній у вівторок.

"Сполучені Штати запроваджують санкції проти 13 юридичних та фізичних осіб з Китаю, Іраку, Росії й Туреччині відповідно до Акту про нерозповсюдження в Ірані, Північній Кореї та Сирії", - заявив Помпео.

Глава американської дипломатії наголосив на неприпустимості підтримки іноземними компаніями та окремими особами розробок ракетних технологій в Ірані.

Як зазначається, вказані обмеження запроваджуються на два роки.

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"Введення санкцій узгоджується з нашими зусиллями, спрямованими на використання всіх доступних заходів задля запобігання розвитку ракетних можливостей Ірану", - підкреслив державний секретар США.

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