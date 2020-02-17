Рухані заявив, що Іран не піде на переговори зі Штатами під тиском

Іран ніколи не піде на переговори зі Сполученими Штатами Америки під тиском чи з позиції слабкості.

Про це заявив президент країни Хасан Рухані, виступаючи напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного тижня, передає "Радіо Свобода".

За його словами, "американська тактика "максимального тиску" на Іран приречена на провал".

"Це Іран одного дня змусить США піти на переговори", - додав він.

Читайте також: В Ірані посадили рідного брата президента Рухані

Рухані закликав виборців прийти та проголосувати, попри те, що до балотування не допустили багатьох кандидатів, серед яких і 90 парламентарів нинішнього скликання.

Також він заперечив, що може піти в відставку та пообіцяв, що пробуде на посаді до кінця його другого й останнього президентського терміну наприкінці наступного року. За словами політика, з часу приходу на посаду він вже двічі подавав у відставку, але її не приймав фактичний голова держави, верховний керівник аятола Алі Хаменеї.

Ці вибори стануть випробуванням популярності Рухані, відносно поміркованого діяча в системі ісламської влади Ірану, який, бувши головою уряду країни, намагався виконати свої обіцянки поліпшити життя людей в умовах, коли економічні санкції США завдали важкого удару по економіці Ірану і підірвали іранську грошову одиницю.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

Читайте також: Іран погрожує європейським військам на Близькому Сході

Після повітряної операції США поблизу аеропорту Багдада, в результаті якої 3 січня був вбитий іранський генерал Сулеймані, та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході, Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану відповідно до СВПД.

Німеччина, Франція та Велика Британія як країни-підписанти укладеної у 2015 році ядерної угоди з Іраном 14 січня запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД. Високий представник ЄС, який є координатором ядерної угоди з Іраном, висловив сподівання, що в результаті дипломатичних зусиль сторони-учасниці зможуть зберегти цю домовленість.