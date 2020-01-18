Трамп порадив верховному лідеру Ірану "бути обережним зі словами"
Укрінформ
Американський президент Дональд Трамп у відповідь на неприємні висловлювання аятоли Хаменеї закликав того "бути обережними зі словами".
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.
"Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким верховним, сказав деякі неприємні речі про США і Європу. Їх економіка терпить крах, а їх народ страждає. Він має бути дуже обережним зі своїми словами!", - заявив президент США.
Також Трамп закликав іранську владу змінити свою політику та зробити країну "знову великою".
Як повідомлялося, раніше духовний лідер Ірану аятола Хаменеї виступив із першою за останні 8 років проповіддю, в якій підтримав Корпус вартових ісламської революції та назвав офіційних осіб США "клоунами". Хаменеї також вказав, що США демонструють свою терористичну природу, а Іран має підтримку Аллаха.
Фото: The White House