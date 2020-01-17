Рухані заявив, що Іран збагачує урану більше, ніж до ядерної угоди

Іран більше не дотримується зобов’язань, накладених ядерною угодою зі світовими державами, продовжує збагачення урану й робить це в більших обсягах, ніж до підписання угоди.

Про це заявив лідер Ірану Хасан Рухані, передає Middle East Online.

«Сьогодні ми не маємо жодних обмежень у сфері ядерної енергетики… Наше щоденне збагачення урану вище, ніж до угоди», - сказав Рухані.

За його словами, тиск на Іран зріс, але країна продовжує розвиватися.

Зараз Іран виробляє збагачений уран понад 3,67%, встановлених угодою, і більше не дотримується ліміту 300 кг, накладених на його запаси збагаченого урану.

Розповідаючи про більші обсяги, Рухані не уточнив, чи виробляє тепер Іран більшу кількість збагаченого урану, чи збагачує руду ізотопами урану 235 на більш високому рівні, ніж до угоди.

Як повідомляв Укрінформ, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.

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Після повітряної операції США поблизу аеропорту Багдада, в результаті якої 3 січня був вбитий іранський генерал Сулеймані, та подальшого загострення ситуації на Близькому Сході, Тегеран 5 січня оголосив, що країна більше не буде дотримуватися своїх зобов'язань щодо обмеження кількості центрифуг для збагачування урану відповідно до СВПД.

Німеччина, Франція та Велика Британія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном 14 січня запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД. Високий представник ЄС, який є координатором ядерної угоди з Іраном, висловив сподівання, що в результаті дипломатичних зусиль сторони-учасниці зможуть зберегти цю домовленість.