Іран погрожує європейським військам на Близькому Сході

Президент Ірану Хасан Рухані попередив, що європейські війська можуть опинитися під загрозою, якщо Велика Британія, Німеччина та Франція запустять механізм врегулювання суперечки в ядерній угоді (JCPOA), що може призвести до нових санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє EUobserver.

"Сьогодні американський солдат в небезпеці, завтра європейський солдат може бути в небезпеці", - сказав Рухані.

Після того, як США вбили іранського генерала Касема Сулеймані, Іран заявив, що виходить із угоди.

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Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав замінити іранську ядерну угоду 2015 року на новий "договір Трампа" з метою не дати Ірану отримати ядерну зброю. Ця пропозиція прозвучала після того, як Франція, Німеччина та Велика Британія запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД щодо ядерної програми Ірану.

Зі свого боку президент Ірану Рухані відкинув цей заклик.

"Я не знаю, що пан Джонсон думає, коли говорить, що замість ядерної угоди ми повинні реалізувати план Трампа. Крім порушення міжнародних контрактів, що ще зробив Трамп?" - зазначив Рухані.

Фото: AA