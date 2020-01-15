Президент Ірану відкинув пропозицію Джонсона про альтернативну угоду

Президент Ірану Хасан Рухані відкинув заклик прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до альтернативного СВПД (Спільний всеосяжний план дій - ред.) «договору Трампа».

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я не знаю, що пан Джонсон думає, коли говорить, що замість ядерної угоди ми повинні реалізувати план Трампа. Крім порушення міжнародних контрактів, що ще зробив Трамп?»- зазначив Рухані.

Виступаючи на засіданні кабінету міністрів, Рухані сказав, що кроки, зроблені Тегераном для скорочення дотримання СВПД, є оборотними. Ці заходи було вжито у відповідь на відмову США від ядерної угоди і повторне введення санкцій проти Ірану.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав замінити іранську ядерну угоду 2015 року на новий «договір Трампа» з метою не дати Ірану отримати ядерну зброю. Ця пропозиція прозвучала після того, як Франція, Німеччина та Велика Британія запустили механізм вирішення спорів у рамках СВПД щодо ядерної програми Ірану.

Фото: AA