Причин для паніки через коронавірус немає - представник ВООЗ

Директор європейського відділення ВООЗ Ганс Клюге закликав європейські уряди до пильності та готовності реагувати на поширення коронавірусу СOVID19, причин для паніки немає.

Відповідну заяву він зробив у середу в Римі під час спільної пресконференції з представниками Європейської комісії та міністром з охорони здоров’я Італійської Республіки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ВООЗ зареєстровано 80 980 випадків у 33 країнах по усьому світу. З них 13 – у Європейському регіоні ВООЗ. 96,5 відсотка всіх випадків зареєстровані в Китаї. Це означає, що з усіх випадків захворювання лише 3 відсотки припадає на країни за межами Китаю», - сказав Клюге.

Він наголосив, що ВООЗ вживає всіх необхідних заходів, щоб підвищити як глобальну готовність до боротьби з коронавірусом СOVID19, як і готовність кожної окремої країни.

Представник організації подякував Італії за прозорість у зусиллях з боротьби з вірусом, що допомогло міжнародним дослідникам та медичному персоналу краще зрозуміти природу інфекції та шляхи її поширення, та активно розробляти заходи протидії.

«Мій ключовий месидж: ми розуміємо, що люди занепокоєні власним здоров’ям та безпекою власних родин. Водночас, зараз немає жодних підстав для паніки. Є велика довіра до того, що уряди, в тому числі тут, в Італії, роблять разом з Єврокомісією і структурами цивільного захисту, вони вже зосередили достатньо зусиль, щоб гарантувати, що всі регіони рівною мірою готові протидіяти вірусу», - зауважив представник ВООЗ.

Він наголосив на важливості пропорційності дій органів влади та громадськості реальному рівню ризиків і загрози.

«Ми сприймаємо цей вірус та ситуацію навколо нього дуже серйозно. Водночас, маємо пам’ятати, що четверо з п’яти пацієнтів мають легкі симптоми хвороби та одужують. Рівень смертності становить близько 2 відсотків, в Китаї зараз – 1 відсоток, і у цей показник потрапляють, переважно, літні люди, яким за 65 років, з послабленим імунітетом або які мають інші захворювання. Безумовно, загибель навіть однієї людини – це вже забагато. Саме тому варто захистити себе та інших від вірусу, чітко керуватися інструкціями, які надходять від національних систем охорони здоров’я», - наголосив Клюге.

Він окремо звернувся до журналістів і наголосив на важливості донесення точної і правдивої інформації в межах заходів з протидії поширенню коронавірусу.

«Зараз потрібно точно та етично інформувати громадськість з використанням надійних та достовірних джерел інформації. Йдеться не лише про поширення новин, а й про участь у спільних зусиллях із захисту здоров’я людей. Треба використовувати інформацію з надійних джерел та уникати проявів соціальної дискримінації... Урядам варто налагодити якісну комунікацію з громадськістю, як це було зроблено в Італії, досвід якої варто використати», - заявив представник ВООЗ.

Фото: Eric Bridiers, U.S. Mission