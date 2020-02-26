Кремль запустив структуру, відповідальну за пропаганду в інтернеті — ЗМІ

Адміністрація президента РФ за участю Сбербанку Росії і уряду Москви запустила з листопада 2019 року нову структуру, відповідальну за пропаганду в інтернеті.

Про це повідомляє видання «Проект» з посиланням на три джерела.

«Для пропаганди в інтернеті владі знадобилася нова структура: з листопада минулого року Кремль за участю «Сбербанку» і уряду Москви запустив Центр управління ризиками (так структуру неформально називають співрозмовники «Проекту», у СПАРК (система професійного аналізу ринків і компаній - ред.) вона проходить як АНО «Диалог)», - йдеться в повідомленні.

Як розповіли виданню співрозмовники, найближче завдання Центру - підвищувати явку і просувати тези влади під час голосування громадян щодо поправок до Конституції і парламентських виборів 2021 року. Він пропонуватиме адресну політичну рекламу на основі даних користувачів.

Нову структуру очолив Олексій Гореславський, який працював раніше в адміністрації президента РФ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що АНО «Диалог» займатиметься розвитком онлайн-платформ зворотного зв'язку з громадянами.

Офіс Центру розташовується на території бізнес-центру «Червона Роза», де також знаходиться штаб-квартира компанії «Яндекс». Гореславський як куратор інтернету раніше відповідав у Кремлі, в тому числі, за взаємодію з «Яндексом». Але «Яндекс» і Гореславський стверджують, що компанія в роботі Центру управління ризиками участі не бере.