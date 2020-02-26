У Китаї лікарі взяли під нагляд 163 пасажирів літака, серед яких є українець

У Китаї відправили на меднагляд 163 пасажирів літака із Південної Кореї після того, як у п'ятьох із них виявили високу температуру.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на чиновників у місті Вейхай.

“163 пасажири рейсу з Південної Кореї до міста Вейхай у китайський східній провінції Шаньдун були відправлені на меднагляд після виявлення у п'ятьох із них високої температури”, - йдеться у повідомленні.

Серед пасажирів 19 є громадянами Південної Кореї, троє - США, один українець, а решта - китайці.

За словами чиновників, літак китайської авіакомпанії прибув до Вейхая у вівторок уранці з південнокорейського міста Інчхон.

Пасажирів із температурою госпіталізовано для встановлення діагнозу й обсервації. Їхня національність не повідомляється.

Решту пасажирів відвезли до готелю для подальшого медичного нагляду.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус у світі захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.