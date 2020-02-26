Посольство КНР просить припинити перевірки китайців у транспорті Москви

Посольство Китаю в листі до московського уряду попросило припинити перевірки громадян КНР у громадському транспорті Москви.

Лист опубліковано в Новой газете.

"Китайські чиновники висловили жаль, що поліція спільно із співробітниками метрополітену нібито перевіряла і анкетувала тільки громадян КНР. Вони нагадали про високий рівень російсько-китайських відносин і заяви російської сторони про неприпустимість дискримінації китайських громадян", - йдеться в повідомленні.

Посольство окремо зазначило, що спеціального моніторингу громадян Китаю «не існує в жодній країні, навіть у США і в західних країнах». За словами дипломатів, заходи профілактики та контролю коронавірусної інфекції не повинні бути дискримінаційними.

Щодо перевірок громадян Китаю в громадському транспорті повідомлялося раніше. Зокрема, диспетчерам Мосгортранса розіслали інструкцію, яка дозволяє викликати поліцію, якщо водій автобуса, тролейбуса чи трамвая повідомить, що в салоні є китайці. Після того, як копія інструкції потрапила до соцмереж і до журналістів, Мосгортранс підтвердив, що стежить за переміщеннями громадян КНР на громадському транспорті.

За останніми даними, у світі підтверджено 81002 випадків зараження коронавірусів, 2762 особи померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавіруса COVID-19.

фото: АА