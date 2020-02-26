У Бразилії вперше зафіксували коронавірус - у чоловіка, що повернувся з Італії

У Бразилії заявляють про перший випадок коронавірусу у чоловіка, що повернувся з Італії.

Про це повідомляє ВВС.

“Перший позитивний тест на вірус був зафіксований у Латинській Америці - житель Бразилії щойно повернувся з Італії”, - йдеться у повідомленні.

Бразильські ЗМІ поінформували у вівторок, що початковий аналіз на вірус у 61-річного жителя з Сан-Паулу, який нещодавно був на півночі Італії, виявився позитивним.

Планується, що чоловіка ще раз перевірять на вірус для остаточного підтвердження.

Чоловік повернувся з Італії у розпал бразильського карнавалу, коли мільйони людей подорожують по країні.

В Італії кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 11, зафіксовано 322 випадки зараження.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді одужали відповідно 22 людини в кожній країні.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.