У Південній Кореї виявили 169 нових заражених коронавірусом

У Південній Кореї виявили ще 169 випадків захворювання, викликаного коронавірусом, таким чином загальна кількість інфікованих досягла 1146.

Про це повідомляє Kyodo News.

«Загальна кількість випадків коронавірусної інфекції (у Південній Кореї - ред.) перевищила 1000», - йдеться у повідомленні.

У середу було зареєстровано 169 нових випадків, таким чином кількість хворих досягла 1146, а кількість загиблих зросла до 11.

Більшість випадків були виявлені в південно-східному місті Тегу та сусідньому графстві Чхондо. В Тегу є кластер хворих, пов'язаний з релігійною сектою, а в Чхондо — з лікарнею.

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Як повідомлялося раніше, у зв'язку з поширенням вірусу влада Південної Кореї рекомендувала людям із симптомами респіраторних захворювань утримуватися від відвідування шкіл та офісів - і взагалі не виходити на вулицю.

Фото: AA