Ліки проти коронавірусу в США почали випробувати на людях

Науково-медичні установи США почали дослідження нових препаратів проти коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, у яких підтверджено зараження.

Про це повідомляє Національний інститут здоров'я США.

"Медичний центр Університету Небраски в місті Омаха розпочав невибіркове контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпечності й ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають госпіталізовані дорослі пацієнти з діагнозом коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначили в установі.

При цьому повідомляється, що це перше клінічне випробування в США, яке проводиться з метою оцінка експериментального лікування COVID-19.

Першим учасником випробування став громадянин США, евакуйований з круїзного судна Diamond Princess, що перебуває в японському порту Йокогама.

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Американські фахівці зазначають, що результати цього випробування можуть бути використані для оцінки інших досліджень - як у США, так і у світі.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 25 лютого, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за даними МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.