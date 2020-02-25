Ліки проти коронавірусу в США почали випробувати на людях
Про це повідомляє Національний інститут здоров'я США.
"Медичний центр Університету Небраски в місті Омаха розпочав невибіркове контрольоване клінічне дослідження, спрямоване на оцінку безпечності й ефективності антивірусного препарату Remdesivir, який приймають госпіталізовані дорослі пацієнти з діагнозом коронавірусної хвороби COVID-19", - зазначили в установі.
При цьому повідомляється, що це перше клінічне випробування в США, яке проводиться з метою оцінка експериментального лікування COVID-19.
Першим учасником випробування став громадянин США, евакуйований з круїзного судна Diamond Princess, що перебуває в японському порту Йокогама.
Американські фахівці зазначають, що результати цього випробування можуть бути використані для оцінки інших досліджень - як у США, так і у світі.
Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 25 лютого, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.
В Україні, за даними МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.