Трамп вважає коронавірус короткостроковою проблемою

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм стосовно того, що новий коронавірус буде короткостроковою проблемою, яка не матиме довготривалого впливу на світову економіку.

Про це він заявив у вівторок у Нью-Делі, повідомляє CNN.

"Я думаю, що це проблема, яка буде усунена", - сказав Трамп.

Глава США відзначив падіння на Уолл-стріт в понеділок, але сказав, що ф'ючерси були вищими перед відкриттям ринку у вівторок.

"Такі речі трапляються, і ви це постійно маєте у своєму бізнесі", - сказав він на зустрічі з підприємцями в Індії.

Трамп також окреслив зусилля своєї адміністрації щодо стримування коронавірусу, заявивши, що США "по суті закрили кордони".

"Ми дуже уважно стежимо (за ситуацією з коронавірусом — ред.). Нам поки пощастило, і ми думаємо, що так і залишиться", - зазначив Трамп.

Він також похвалив зусилля президента Китаю Сі Цзіньпіна щодо стримування поширення вірусу, попри те, що лідер зазнав широкої критики з боку інших осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальна кількість зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом становить 80 147, а померлих від нього - 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: The White House