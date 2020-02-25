В Індії під час антиурядових заворушень загинули 13 осіб

У столиці Індії Нью-Делі щонайменше 13 осіб загинули та 150 отримали ушкодження під час масових заворушень, викликаних новим законом про громадянство.

Про це інформує AFP у Twitter.

"13 загиблих, 150 постраждалих у релігійно-мотивованих заворушеннях в Нью-Делі", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, вчора президент США Дональд Трамп прилетів до Індії з першим офіційним візитом. Його перебування у Делі затьмарене найжорсткішими релігійними заворушеннями у столиці протягом останніх десятиріч.

Причиною заворушень став закон про внесення змін до громадянства (CAA) - що, як вважають критики, є антимусульманським. Протести тривали в неділю та понеділок.

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Закон у перспективі може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман в Індії, коли буде створений загальнодержавний реєстр громадян.

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