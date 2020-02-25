Трамп не зміг домовитися в Індії про торгівлю

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Індії сторони підписали угоди про оборону, енергетику і телекомунікації, проте не змогли домовитися про торгівлю.

Про це повідомляє ВВС.

"Індія і США підписали угоди про оборону, енергетику і телекомунікації, але не змогли домовитися про торговельні угоди", - йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп вітає"дуже продуктивний візит", наголошуючи, що продовжить працювати з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді над "всеосяжною торговельною угодою".

Як повідомляє видання, США є одним з найбільших торговельних партнерів Індії. Лідери двох країн сподіваються, що під час візиту Трампа до Індії сторони домовляться про тарифні ставки.

Як повідомлялося, вчора президент США прилетів до Індії з першим офіційним візитом. Його перебування в Делі затьмарене найжорсткішими релігійними заворушеннями в столиці за останні десятиріччя: унаслідок сутичок загинули семеро людей.

Фото: Твіттер