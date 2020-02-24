Трамп зібрав 200-тисячний стадіон в Індії
Відео
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп прибув до Індії з першим офіційним візитом і вже побував у Тадж-Махалі.
Про це повідомляє ВВС.
«Президент США Дональд Трамп відвідав історичний Тадж-Махал у місті Агрі на півночі Індії», - йдеться в повідомленні.
Це друга зупинка Трампа в ході його 36-годинної поїздки і водночас перший його офіційний візит в Індію.
Літак президента США приземлився сьогодні в штаті Гуджарат, де його вітав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Після цього глава Білого дому виступив перед 200-тисячною публікою на найбільшому крикетному стадіоні Мотера в місті Ахмадабад.
«Індія завжди займатиме особливе місце в наших серцях», - зазначив Трамп.
У вівторок лідери обох країн проведуть дипломатичні переговори, які, як очікується, сприятимуть поглибленню зв'язків між Індією і США.
Фото: Twitter