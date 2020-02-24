Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах України та Росії він хотів би примирення.

Про це повідомляє пул журналістів Білого дому.

Коли Трампа запитали про відносини Києва та Москви, він відповів: "Я б хотів, щоби вони поладнали. Якби вони були разом у тому сенсі, що дійшли згоди, це було б дуже добре для усього світу".

Нагадаємо: раніше Трамп заявляв, що бачить прогрес у відносинах України та Росії. Американський президент наголошував, що це є заслугою президента України Володимира Зеленського.