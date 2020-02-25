У Канаді - 11 випадків зараження коронавірусом

У Канаді зафіксували 11 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє National Post.

“Загальна кількість випадків (зараження коронавірусом — Ред.) у Канаді наразі — 11”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість хворих зросла після того, як провінція Британська Колумбія підтвердила сьомий випадок захворювання на вірус. Пацієнтом виявився 40-річний мешканець провінції, який мав тісний контакт із жінкою, яка повернулася з Ірану. Вона була шостою хворою. Обидва перебувають в ізоляції та проходять лікування, повідомила представниця МОЗ провінції Бонні Хенрі.

Ще чотири випадки зараження коронавірусом були зафіксовані раніше у провінції Онтаріо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок вівторка, 25 лютого, загальне число зафіксованих у світі випадків зараження коронавірусом складає 80 147, а померлих від нього – 2 699.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА