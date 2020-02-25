На кордоні у Закарпатті міряють температуру тим, хто повертається з ЄС

У вівторок, 25 лютого, з 8 години ранку на закарпатському кордоні з Угорщиною ввели температурний скрінінг, перевіряють усіх громадян, які заїжджають в Україну з ЄС.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла речниця Мукачівського прикордонзагону ДПСУ Леся Федорова.

"Сьогодні, 25 лютого, в пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні стартувала температурна перевірка всіх пасажирів транспортних засобів, що заїжджають в Україну з ЄС. Робиться це з метою запобігти поширенню коронавірусу з Італії. Зранку голова ДПСУ Сергій Дейнеко проінспектував хід перевірки на КПП "Тиса", хворих не виявлено, паніки немає, прикордонники працюють у штатному режимі", - повідомила Федорова.

Вона також зазначила, що збільшувати кількість особового складу прикордонників для перевірки немає наразі сенсу, адже пасажиропотік не збільшився.

"Прикордонники забезпечені безконтактними термометрами, масками та рукавичками для перевірок. Забезпечені також захисними костюмами. У разі, якщо стикнемося із виявленням громадян з підвищеною температурою, котрі повертаються з Італії, прикордонники їх одягнуть", - сказала вона.

Від початку температурного скрінінгу на кордоні з 8 години ранку 25 лютого не було виявлено жодного громадянина з підвищеною температурою.

За інформацією закарпатських прикордонників, пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною є потенційно найбільш небезпечним в сенсі поширення коронавірусу з Італії, адже саме через "Тису" потрапляють в Україну понад 90% автобусів з Італії.

Як раніше повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко, нерегулярні рейси з Італією щотижня виконують близько 500 мікроавтобусів на тиждень, ними користуються громадяни, які перебувають на заробітках в Італії.

Фото: пресслужба Мукачівського ПЗ ДПСУ