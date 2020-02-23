У Японії помер третій пасажир лайнера Diamond Princess

У Японії від коронавірусу помер третій пасажир круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє NHK з посиланням на міністра охорони здоров'я Японії.

«Третій пасажир з карантинної Diamond Princess помер. Причиною смерті стала пневмонія», - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві не повідомили, чи був 80-річний померлий заражений новим коронавірусом.

Чоловік проходив лікування в лікарні після того, як залишив круїзний лайнер, де стався спалах вірусу.

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Як відомо, загалом 634 пасажири й члени екіпажу Diamond Princess дали позитивний результат на вірус.

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Двоє інших пасажирів, чоловік і жінка віком 80 років, померли минулого четверга.

Фото: АА