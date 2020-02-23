У Японії помер третій пасажир лайнера Diamond Princess
Укрінформ
У Японії від коронавірусу помер третій пасажир круїзного лайнера Diamond Princess.
Про це повідомляє NHK з посиланням на міністра охорони здоров'я Японії.
«Третій пасажир з карантинної Diamond Princess помер. Причиною смерті стала пневмонія», - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві не повідомили, чи був 80-річний померлий заражений новим коронавірусом.
Чоловік проходив лікування в лікарні після того, як залишив круїзний лайнер, де стався спалах вірусу.
Як відомо, загалом 634 пасажири й члени екіпажу Diamond Princess дали позитивний результат на вірус.
Двоє інших пасажирів, чоловік і жінка віком 80 років, померли минулого четверга.
Фото: АА