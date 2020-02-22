На навчаннях в США відпрацьовували дії у разі ядерного удару Росії по Європі
Укрінформ
У США відбулися військові навчання, сценарій яких передбачав ядерний удар Російської Федерації по території європейських країн НАТО.
Про це повідомляє міністерство оборони США.
"Сценарій включав європейський варіант, коли під час війни з РФ вона вирішує застосувати не надто потужну ядерну зброю на території країни НАТО", - йдеться у повідомленні.
Навчання відбулися на військовій базі у штаті Небраска. У них узяли участь голова Пентагону Марк Еспер та конгресмен-республіканець Джеф Фортенберрі.