На навчаннях в США відпрацьовували дії у разі ядерного удару Росії по Європі

У США відбулися військові навчання, сценарій яких передбачав ядерний удар Російської Федерації по території європейських країн НАТО.

Про це повідомляє міністерство оборони США.

"Сценарій включав європейський варіант, коли під час війни з РФ вона вирішує застосувати не надто потужну ядерну зброю на території країни НАТО", - йдеться у повідомленні.

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Навчання відбулися на військовій базі у штаті Небраска. У них узяли участь голова Пентагону Марк Еспер та конгресмен-республіканець Джеф Фортенберрі.