Столтенберг прокоментував початок мирного діалогу в Афганістані

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав домовленості щодо припинення насильства в Афганістані, які відкривають шлях до започаткування діалогу між афганцями для пошуку мирного рішення конфлікту.

Про це йдеться у заяві керівника НАТО, яка оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Вітаю оголошення про досягнення взаєморозуміння навколо необхідності суттєвого зменшення насильства по усьому Афганістану. Це критично важливе випробування для бажання та спроможності Талібану зменшити насильство, зробити власний внесок у мир за доброї волі», - йдеться у заяві Генерального секретаря НАТО.

Він зазначив, що такий розвиток може відкрити шлях для переговорів серед афганців, до стійкого миру та до створення гарантій, що країна ніколи більше не перетвориться на сховок для терористів.

«Союзники по НАТО знаходяться в Афганістані з 2001 року. Зараз 16 000 військовослужбовців НАТО знаходяться в країні для підтримки сил безпеки Афганістану шляхом тренування та фінансування, допомагають цим силам створити умови для миру. НАТО підтверджує свою відданість довгостроковій безпеці та стабільності Афганістану», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, Державний секретар США Майк Помпео оголосив про досягнення порозуміння між представниками афганського уряду, США й Талібану щодо значного зменшення насилля по всій території Афганістану та зменшення кількості американських військових в цій країні. Підписання мирової угоди щодо Афганістану між Сполученими Штатами та угрупованням “Талібан” заплановане на 29 лютого 2020 року.

фото: НАТО