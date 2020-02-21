Вашингтон підпише “мирову” з талібами - Помпео

Підписання мирової угоди щодо Афганістану між Сполученими Штатами та терористичним угрупованням “Талібан” заплановане на останній день лютого.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у катарській столиці Дозі, повідомляє TOLO News.

“Ми готуємося до того, що підписання (мирової угоди з талібами - ред.) відбудеться 29 лютого”, - сказав він.

За словами Помпео, впродовж останніх тижнів представники афганського уряду, США й “Талібану” прийшли до порозуміння щодо значного зменшення насилля по всій території Афганістану та зменшення кількості американських військових в країні.

На думку держсекретаря, єдиним шляхом для досягнення тривалого миру в Афганістані є перемовини між самими громадянами країни.

Раніше ЗМІ повідомили, що мирова угода між США і Талібаном для зниження ескалації в Афганістані, переговори щодо якої тривають протягом останніх місяців, може бути досягнута вже до кінця нинішнього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа докладає значних зусиль для досягнення мирної угоди з Талібаном. Остаточна мета – встановлення комплексного перемир'я з метою завершити тривалу місію США в Афганістані.