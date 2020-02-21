США і Талібан домовляться про мир найближчими днями - ЗМІ

Мирова угода між США і Талібаном для зниження ескалації в Афганістані, переговори щодо якої тривають протягом останніх місяців, може бути досягнута вже до кінця нинішнього тижня.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на кілька джерел в адміністрації США.

"Угода про зниження насильства запланована на суботу", - розповів високопоставлений представник Пентагону.

За його словами, на час дії угоди американський контингент збереже за собою право на самооборону, буде продовжувати контртерористичні операції та тренувальні місії.

При цьому сторони обговорюють установлення так званого комунікаційного механізму для запобігання сутичок на місцях.

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Як уточнюється, ця домовленість буде подібна до механізму, що діє між силами США і Росії на території Сирії.

Своєю чергою джерела в Талібані повідомляють, що у разі, коли угода втримається протягом наступного тижня, офіційна церемонія підписання відбудеться у столиці Катару, місті Доха, 29 лютого. Попередньо на церемонію запрошені міністри закордонних справ Пакистану, Росії та Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Трампа докладає великих зусиль для досягнення мирної угоди з Талібаном. Остаточна мета – встановлення комплексного перемир'я з метою завершити тривалу збройну місію США в Афганістані.

Фото: defense.gov