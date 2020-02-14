Держсекретар США Майк Помпео заявив про важливий прорив у переговорах з Талібаном щодо мирного врегулювання в Афганістані.

Про це повідомляє ВВС.

«Держсекретар США Майк Помпео заявив, що в останні дні в мирних переговорах з талібами стався досить важливий прорив», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, адміністрація США планує укласти мирову угоду з афганськими талібами цього тижня, що може стати додатковим кроком для виведення американського військового контингенту з Афганістану.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що пропозиція про зменшення насильства в Афганістані є на розгляді.