“Талібан” висунув ультиматум США щодо припинення вогню в Афганістані

"Талібан" висунув ультиматум США з питання тимчасового припинення вогню в Афганістані.

Про це повідомляє National.

«Після кількох тижнів переговорів з Вашингтоном таліби висунули ультиматум: відповідь на пропозицію про припинення вогню в Афганістані на один тиждень, або повстанське угруповання вийде з переговорів», - йдеться у повідомленні.

Події розгортаються після того, як напередодні у вівторок Вашингтон заявив про те, що до угоди про пропозицію повстанців «зменшити насильство» залишилися лічені дні.

Крім того, президент Афганістану Ашраф Гані написав у Тwitter, що йому зателефонував державний секретар США Майк Помпео і повідомив про «помітний прогрес» у переговорах з талібами.

У Вашингтоні поки що не дали відповідь на висунутий ультиматум.

У грудні минулого року США і рух «Талібан» після тримісячної перерви відновили мирні переговори в Катарі.