В Італії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Італії зафіксована перша смерть унаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих зросла до 19 осіб.

Про це інформує AP.

"Італія станом на ранок суботи повідомила про першу смерть внаслідок нового вірусу з Китаю, а кількість заражених людей зросла більш ніж учетверо, через групу випадків зараження. Ситуація спонукала чиновників закрити школи, ресторани та підприємства", - йдеться у повідомленні.

Місцеве телебачення повідомило, що від вірусу помер 78-річний чоловік, один з двох заражених людей у регіоні Венето, смерть сталася у п'ятницю.

У Ломбардії було підтверджено щонайменше 14 нових випадків коронавірусу, загалом у всій Італії кількість заражених зросла до 19 осіб.

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Першим на COVID-19 захворів 38-річний італієць, який 21 січня зустрівся з кимось, хто повернувся напередодні з Китаю, не виявляючи жодних симптомів коронавірусу, повідомили італійські органи охорони здоров'я.

Як повідомлялося, протягом минулої доби кількість померлих унаслідок зараження коронавірусом COVID-19 у Китаї сягнула 2345, підтверджено 76 тис. 288 випадків зараження.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворюванням на коронавірус COVID-19.