В Італії зафіксували 16 випадків коронавірусу

В Італії зафіксували 14 випадків зараження коронавірусів у Ломбардії, ще два - у Венето.

Про це повідомляє ANSA.

«Регіональні чиновники у Ломбардії заявили в п'ятницю, що 14 осіб було заражено коронавірусом у Ломбардії, в той час як джерела ANSA повідомили, що ще два випадки було виявлено у Венето», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про шість випадків зараження коронавірусом в італійському регіоні Ломбардія.

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За даними на ранок п'ятниці, 21 лютого, кількість померлих від коронавірусу COVID-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.