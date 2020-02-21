Перший випадок коронавірусу зафіксували у Лівані

Жінка, у якій виявили коронавірус, прилетіла до Лівану з Ірану у четвер.

Про це повідомляє Asharq Al-Awsat із посиланням на міністра МОЗ Лівану.

"Ліванський міністр заявив, що тест на коронавірус у жінки, яка прилетіла з іранського Кума у четвер, - позитивний", - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, вона нині перебуває на карантині в одній з лікарень.

Як повідомлялося, в Ірані вже заявили про чотири смерті та 18 нових випадків коронавірусу.

Кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці зросла до 2247. Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

Фото: АА