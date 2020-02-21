Протести у Канаді спричиняють затримки у найбільших портах країни

Через припинення залізничного сполучення, зумовленого протестами корінних народів та їх прибічників, в порту Ванкувера утворилася черга у понад 50 вантажних суден.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

"Через перебої у роботі залізниці та протестну діяльність, потреба у якорній стоянці наразі перевищує кількість місць, спричинюючи чергу суден, що очікують на можливість зайти в порт", - повідомили в адміністрації найбільшого у Канаді ванкуверського порту.

Порт Монреаля мусив шукати можливість тимчасового розміщення 4 тис. контейнерів, які прибувають до міста морем, але не можуть бути переміщені на залізничний транспорт.

Хоча точні цифри не називаються, із суттєвими проблемами стикнулася й адміністрація порту Галіфакса на Атлантичному океані. Близько 60% вантажів, які прибувають сюди, потім переміщують у поїзди для транспортування углиб країни, що наразі неможливо.

CBC News пояснює, що у Канаді вже третій тиждень тривають протести корінних народів та їх прибічників, які призвели до зупинки пасажирських залізничних перевезень та суттєвого ускладнення руху вантажних поїздів територією країни. Протести викликані незгодою представників окремих корінних народів із будівництвом нового газопроводу на заході Канади. Оскільки залізниця є одним із основних методів транспортування товарів у Канаді, її зупинка мала серйозні наслідки для усієї економіки й портів зокрема, оскільки продукція не встигала доставлятися до місця призначення.

Фото: Bloomberg