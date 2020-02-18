Протести у Канаді спричинили "чергу" з 40 суден біля порту Ванкувера

Через припинення залізничного сполучення, зумовленого протестами корінних народів та їх прибічників, у порту Ванкувера утворилася черга у понад 40 вантажних суден.

Про це із посиланням на речника порту Ванкувера Шона Бакстера повідомляє CBC News.

"Сорок одне судно наразі очікує на те, аби зайти до порту Ванкувера, щоб розвантажитися або забрати товари", - йдеться у матеріалі.

За словами Бакстера, така довга черга у цей період року є "дуже незвичною".

CBC News пояснює, що з кінця позаминулого тижня у Канаді тривають протести корінних народів та їх прибічників, які призвели до повної зупинки пасажирських залізничних перевезень та суттєвого ускладнення руху вантажних поїздів територією країни.

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Протести викликані незгодою представників окремих корінних народів із будівництвом нового газопроводу на заході Канади. Оскільки залізниця є одним із основних методів транспортування товарів у Канаді, її зупинка мала серйозні наслідки для усієї економіки й портів зокрема, оскільки продукція не встигала доставлятися до місця призначення.