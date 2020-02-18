Протестувальники у Канаді заблокували міст до США

Унаслідок протестів прибічників корінних народів Канади, на кілька годин було заблоковано автомобільний рух одним із найбільш завантажених мостів між Канадою та США.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько півсотні людей із кількома заготовленими плакатами та прапорами перекрили під’їзд з канадського боку до мосту “Тисяча островів”, що сполучає канадську провінцію Онтаріо та штат Нью-Йорк поблизу Оттави. Своїм протестом вони намагалися висловити підтримку корінній нації Ветсувете, яка виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території у провінції Британська Колумбія.

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Унаслідок протесту на в’їзді до мосту утворився велетенський затор. Згодом поліція була вимушена повністю закрити з’їзд з автобану на міст, аби стримати подальше накопичення транспорту.

Зауважимо, що міст “Тисяча островів” є одним із найбільш завантажених прикордонних пунктів перетину в Онтаріо. Щодня по ньому проїздить близько 6 тисяч автомобілів.

Протест тривав трохи менш як 3 години, після чого протестувальники покинули міст і рух по ньому було відновлено.

Нагадаємо: з кінця позаминулого тижня у Канаді тривають протести корінних народів та їх прибічників, що призвели до повної зупинки пасажирських залізничних перевезень та суттєвого ускладення руху вантажних поїздів територією країни. Протести викликані незгодою представників окремих корінних народів із будівництвом нового газопроводу на заході Канади.