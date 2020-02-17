Протести в Канаді: Трюдо скасував поїздку на міжнародний саміт

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився від участі у зустрічі Карибської співдружності, аби дати раду протестам усередині країни.

Про це заявили в офісі глави уряду Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прем’єр-міністр Джастін Трюдо повідомив лідерам Карибської співдружності, що не зможе взяти участь у Міжсесійній зустрічі Конференції глав урядів співдружності цього тижня, оскільки залишиться в Канаді для продовження роботи зі своїми міністрами над вирішенням чинних інфраструктурних перешкод у країні та пошуку виходу з ситуації для відновлення залізничного сполучення”, - розповіли у Трюдо.

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У відомстві додали, що замість Трюдо участь у міжнародній події високого рівня візьме міністр закордонних справ Канади.

“Прем’єр-міністр Барбадосу Мотлі привітав участь міністра закордонних справ Франсуа-Філіпа Шампаня від імені прем’єра Джастіна Трюдо”, - заявили у офісі глави канадського уряду.

Зазначимо, що з кінця позаминулого тижня у Канаді тривають протести корінних народів, що призвели до повної зупинки пасажирських залізничних перевезень та суттєвого ускладнення руху вантажних поїздів територією країни. Протести викликані незгодою представників окремих корінних народів із будівництвом нового газопроводу на заході Канади.

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Додамо, що до Карибської співдружності входять 12 країн. Канада не є членом цього міжнародного об’єднання, але має тісні відносини із багатьма державами регіону.