Протестувальники досі блокують залізничне сполучення з Оттавою
Про це повідомляється на сайті оператора канадських пасажирських поїздів VIA Rail.
“Блокада поблизу Бельвіля в Онтаріо перешкоджає залізничному сполученню між Монреалем й Торонто, а також між Оттавою й Торонто в обох напрямках. На жодному із цих маршрутів не виконуватиметься рух, поки проблему не буде вирішено”, - повідомили у компанії.
11 лютого довелося скасувати 33 пасажирські поїзди, кількість скасованих вантажних потягів невідома.
Залізничному сполученню ще з 6 лютого перешкоджають представники народності тиєндінага-могавк, які намагаються підтримати корінну націю ветсуветен у провінції Британська Колумбія, котра виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території.
Протестувальники у Бельвілі вимагають у канадської поліції залишити територію ветсуветен. На знак солідарності із ветсуветенцями по всій країні відбуваються протести.
Нагадаємо: ще 7 лютого компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, однак досі його не виконано.
Фото: investmir.com