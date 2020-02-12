Протестувальники досі блокують залізничне сполучення з Оттавою

Унаслідок протесту представників корінних народів поблизу міста Бельвіль у провінції Онтаріо, вже шостий день немає залізничного сполучення між найбільшими містами Канади.

Про це повідомляється на сайті оператора канадських пасажирських поїздів VIA Rail.

“Блокада поблизу Бельвіля в Онтаріо перешкоджає залізничному сполученню між Монреалем й Торонто, а також між Оттавою й Торонто в обох напрямках. На жодному із цих маршрутів не виконуватиметься рух, поки проблему не буде вирішено”, - повідомили у компанії.

11 лютого довелося скасувати 33 пасажирські поїзди, кількість скасованих вантажних потягів невідома.

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Залізничному сполученню ще з 6 лютого перешкоджають представники народності тиєндінага-могавк, які намагаються підтримати корінну націю ветсуветен у провінції Британська Колумбія, котра виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території.

Протестувальники у Бельвілі вимагають у канадської поліції залишити територію ветсуветен. На знак солідарності із ветсуветенцями по всій країні відбуваються протести.

Нагадаємо: ще 7 лютого компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, однак досі його не виконано.

Фото: investmir.com