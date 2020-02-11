У Канаді протестувальники захопили офіс депутата

Протестувальники у канадському місті Ватерлоо окупували офіс депутата Бардіш Чаггер у знак солідарності із корінними народами провінції Британська Колумбія.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що два десятки молодих людей зайшли до офісу депутата по обіді й залишаються у ньому досі, попри запит поліції покинути приміщення.

“Ми сподіваємося, що усі виконають прохання й результат буде мирним”, - сказала офіцер Ешлі Дітріч із місцевого відділку поліції.

Наразі поблизу офісу перебувають правоохоронці, які, утім, лише спостерігають й не здійснюють жодних дій.

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Нагадаємо: протест відбувається у знак солідарності із корінним народом Ветсуветен, що проживає у провінції Британська Колумбія. Приватна компанія прокладає через традиційну територію народу газопровід, чому лідери Ветсуветена противляться, блокуючи доступ техніки до місця будівництва. Утім, згідно із судовим рішенням, поліція розпочала розбирати барикади.

В Канаді упродовж останніх днів відбуваються десятки протестів у знак солідарності із представниками Ветсуветена.

Фото: aljazeera.com