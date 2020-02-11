Канада евакуювала з Китаю ще понад 180 своїх громадян

Канада вивезла ще 185 громадян із китайського Уханя, звідки поширився новий коронавірус.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Оновлення по другому канадському рейсу з Уханя: літак вилетів зі 185 пасажирами на борту. Він приземлиться на дозаправлення у Ванкувері, після чого продовжить свій шлях до військової бази Трентон”, - заявив Шампань.

Mise à jour sur le deuxième vol canadien en provenance de #Wuhan :



L'avion a décollé avec 185 passagers à bord. Il s'arrêtera pour faire le plein de carburant à Vancouver puis continuera sa trajectoire jusqu'à la Base @ForcesCanada de #Trenton. — François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) February 10, 2020

Нагадаємо: минулого тижня спецрейсом з Уханя вже було вивезено 174 канадці, того ж дня ще 39 канадці вилетіли з міста на борту американського літака. Усі вони, а також екіпаж літака, наступні 14 днів проведуть під карантином на території військової бази в провінції Онтаріо. Згодом до них приєднаються й 185 осіб із другого рейсу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 536, переважна більшість - у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3 281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

Фото: АА