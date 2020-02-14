Через протести у Канаді зупинилася залізниця

Усі пасажирські залізничні перевезення у Канаді припинені на невизначений час через протести корінних народів.

Про це інформує оператор пасажирських поїздів Канади VIA Rail.

“Після отримання інформації від власника інфраструктури, що він не здатний підтримувати роботу на нашій мережі, у VIA Rail не залишається іншого вибору, окрім як негайно припинити надання послуг”, - повідомили у компанії.

Залізничному сполученню між Торонто та Оттавою й Монреалем ще з минулого четверга перешкоджають представники індіанського народу тиєндінага-могавк. Таким чином вони підтримують плем'я ветсуветен з провінції Британська Колумбія, яке виступає проти будівництва трубопроводу на своїй землі.

Установивши табір поблизу залізниці у місті Бельвіль в провінції Онтаріо, індіанці перекрили єдину залізничну гілку, що сполучає захід і схід країни. У компанії-власника залізниці CN скінчилися вільні місця для відстою вагонів, тож вона була змушена закрити рух усіх поїздів на схід від Торонто. Це спричинило припинення роботи VIA Rail, а також зупинило рух сотень вантажних поїздів.

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Протестувальники у Бельвілі вимагають від поліції залишити територію народу ветсуветен. На знак солідарності з цим плем'ям протести також відбуваються по всій країні.

Минулої п’ятниці компанії CN вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, однак його досі не виконано.

Економічні збитки від блокади можуть виявитися величезними, адже CN, за інформацією самої компанії, щороку транспортує товарів більш як на 250 млрд доларів.