Значну частину канадської залізниці закрили через протести

Через народні протести, пов’язані із корінними народами, рух поїздів значною частиною залізниці у Канаді на невизначений час припиняється.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії CN, якій належить більшість залізничних шляхів у Канаді.

“CN оголосила, що буде змушена негайно закрити значні ділянки своєї канадської мережі, поки не буде припинено блокування її залізниці”, - зазначається у прес-релізі.

У компанії додали, що протестувальники заблокували залізницю на двох важливих станціях, що “впливає на здатність усіх канадців переміщувати товари й торгувати”.

“З часу початку блокування тиждень тому, було скасовано сотні поїздів. Вплив відчувається й за межами Канади та шкодить репутації країни як стабільного партнера у ланцюжку постачання”, - наголосили у CN.

Читайте також: Протестувальники досі блокують залізничне сполучення з Оттавою

У компанії не уточнили, скільки саме із понад 32 тисяч кіломертів залізничних шляхів, які їй належать, закриті для руху.

“Наразі ми паркуємо поїзди у нашій мережі, але з огляду на обмежену кількість місць для цього, у CN не залишається іншого вибору, окрім як тимчасово припинити надавати послуги у ключових коридорах, поки не припиниться блокада”, - сказав президент компанії Джі Джі Руест.

Зазначимо, що залізничному сполученню ще з минулого четверга перешкоджають представники двох корінних народів, які своїми діями намагаються підтримати корінну націю Ветсуветен у провінції Британська Колумбія, яка виступає проти будівництва трубопроводу на своїй території.

Читайте також: У Канаді протестувальники захопили офіс депутата

Протестувальники вимагають у канадської поліції покинути територію Ветсуветен. У знак солідарності із ветсуветенцями по всій країні відбуваються численні протести.

Ще в п’ятницю компанії-власниці залізниці в Бельвілі вдалося отримати судове рішення, яке вимагає відновити рух поїздів, однак досі його не було виконано.