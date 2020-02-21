У Південній Кореї - вже понад 200 хворих на коронавірус

Кількість заражених коронавірусом у Південній Кореї зросла вже до 204 осіб.

Про це повідомляє Yonhap.

“Південна Корея заявила про 100 нових випадків коронавірусу станом на п'ятницю 16 годину (за місцевим часом — ред.). Загальна кількість хворих зросла до 204 осіб”, - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, зі 100 заражень 86 у жителів міста Тегу, ще семеро людей - із Сеула.

Ймовірною причиною стрімкого зростання кількості випадків хворих пов'язують з нещодавнім церковним заходом у місті Тегу, на якому було присутня велика кількість людей.

Раніше стало відомо про 156 випадків захворювання новим коронавірусом у Південній Кореї.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 лютого кількість загиблих від коронавірусу зросла до 2247 осіб, ще у 76 498 було підтверджено зараження. Одужали 18 442 особи.

Фото: АА