У китайських в’язницях понад 200 осіб заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє CNN.

“На спільній пресконференції у п'ятницю представники охорони здоров'я, в'язниць та урядовців оголосили, що тест на коронавірус пройшли 2 077 працівників та в'язнів у в'язниці Ренхен, у сімох співробітників та 200 в'язнів зафіксовано позитивну реакцію”, - йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, спалах розпочався після того, як у двох працівників в'язниці було зафіксовано коронавірус.

Через інцидент було звільнено кілька чиновників, у тому числі керівника управління юстиції провінції Шаньдун та посадовців в'язниці.

Як зазначається, станом на 20 лютого в провінції Шаньдун було зареєстровано 545 випадків зараження вірусом та 4 випадки смерті.

Крім того, у в'язниці Шиліфен в провінції Чжецзян коронавірус зафіксували у 34 ув'язнених. Місцева влада після цього також звільнила керівника в'язниці.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці зросла до 2247.

Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

Фото: АА