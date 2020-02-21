У Європарламенті пропонують створити спецкомісію, яка б займалася окупованими РФ територіями

Європарламент має щороку отримувати інформацію про те, що відбувається в Криму, та зважити на створення спеціального органу, який би займався проблемами окупованих Росією територій.

Європарламент має щороку отримувати інформацію про те, що відбувається в Криму, та зважити на створення спеціального органу – спеціальної комісії або підкомітету, - який би цілеспрямовано займався проблемами окупованих Росією територій або «сірих зон», які простягнулися від Молдови до Грузії, щоб цілісно сприймати ці події та відпрацювати скоординовану політику щодо агресивної поведінки Російської Федерації.

Про це у Брюсселі під час виступу на засіданні делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС заявив депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таку заяву він зробив після заслуховування докладної доповіді щодо ситуації в окупованому Росією Криму та щодо викликів у сфері безпеки, які тягне за собою системна мілітаризація Криму не лише для країн Чорноморського басейну, але й для усієї Європи. Доповідь представили українські експерти, головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко та його колега Тетяна Гучакова.

«Моя ідея полягає у тому, щоб мати регулярну щорічну доповідь по Криму тут, у Європарламенті, з опорою на такі дані від експертів. По-друге, ймовірно, я маю дещо наївний підхід, але варто звернутися до НАТО з проханням зробити декларацію щодо свободи Чорного моря. У нас у цьому регіоні є Туреччина, Румунія, Болгарія, а також Греція, всі – члени НАТО. Росія майже окупувала Азовське море, і зараз зазіхає на вплив в усьому Чорному морі. Тож у НАТО має бути певний план НАТО, як оборонити свободу у Чорному морі», - зауважив європейський політик.

Він підкреслив, що перед Україною постають дуже складні проблеми у зв’язку із ситуацією, яку Росія створює в Азовському морі. Оскільки Угода про асоціацію передбачає не лише зобов’язання України, але також зобов’язання європейської сторони, Євросоюз має пройти свій шлях, допомогти Україні у відстоюванні свободи судноплавства в Азовському морі та у вирішенні проблем, з якими у зв’язку із блокадою Росії Керченської протоки стикаються українські порти та промислові виробництва.

«Ми не маємо залишати українців наодинці з цією проблемою, коли росіяни проводять справжню експансію в Азовському морі», - додав Кубілюс.

Крім того, він закликав дивитися на поточну ситуацію у довгостроковій перспективі.

«Країни Балтії були окуповані 50 років, і це наш досвід. Ймовірно, російський автократичний режим зазнає колапсу раніше ніж за 50 років, - я хотів би побачити це та допомогти Росії трансформуватися у демократію, з успіхом України, як гарним прикладом. Але ми маємо вже зараз думати, що відбудеться після цього», - сказав депутат.

Він нагадав, що зараз Євросоюз послідовно дотримується політики невизнання незаконної анексії Криму. Водночас, окупація Росією Криму та інших територій триває. Тож варто вже зараз проводити системну роботу щодо втрат, які Україна несе у зв’язку з такими діями Кремля, включаючи матеріальні втрати майна на окупованих територіях, а також прямі збитки, які українська економіка несе в результаті окупації. Такий рахунок має складатися вже зараз на щоденній основі та у конкретних цифрах, не чекаючи дня, коли російська окупація завершиться.

«Я розумію, чому Путін підштовхує зміни до Конституції, за якими міжнародне право більше не буде поважатися Росією. Але це становище може змінитися. Тож шкода має бути підрахована, не після того, як окупація буде завершена, а просто зараз», - підкреслив Андрюс Кубілюс.

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Він висловився також за створення робочої групи або спеціальної комісії в Європарламенті, яка б системно займалася територіями, що окуповані Росією.

«Ці «сірі зони» зараз усюди - у Придністров’ї, у Донбасі, в Криму, у Південній Осетії, Абхазії, і так далі. Що відбувається? Ми обговорюємо всі ці речі окремо, і ризикуємо втратити загальну картину. Якою має бути наша відповідь, яким має бути результат? Ми маємо показати, що це є дійсно політикою Росії, і ми маємо відпрацювати певний спільний підхід з нашого боку. Такою є пропозиція для подальшого обговорення», - зазначив депутат Європарламенту.