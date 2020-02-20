Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ засудив теракт у Німеччині

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі перед початком свого виступу на зимовій сесії ПА ОБСЄ у четвер у Відні засудив теракт в німецькому Ханау, закликавши до подвоєння зусиль у боротьбі з екстремізмом та тероризмом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Передусім дозвольте мені приєднатися до спільного відчуття потрясіння тим, що відбулося у Німеччині. Ми б хотіли висловити наші щирі співчуття німецьким колегам та німецькому народу. Ця трагедія показала з усією ясністю, що ми повинні подвоїти зусилля у боротьбі з екстремізмом, радикалізацією та тероризмом", - заявив Церетелі.

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Як повідомлялося, увечері 19 лютого озброєний чоловік здійснив стрілянину у кальянній та кав'ярні у німецькому місті Ханау, федеральна земля Гессен, внаслідок якої загинуло 9 людей, є пораненні. Головним мотивом нападу поліція розглядає ксенофобію.